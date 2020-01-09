Светлана Миронова: «У меня был не очень хороший ход»

Россиянка Светлана Миронова прокомментировала свое выступление в спринте на этапе Кубка мира в Оберхофе. Биатлонистка стартовала под первым номером, что, по ее словам, пошло на пользу.

— Для сегодняшней гонки это было неплохо. Здесь опасный спуск, и если бы был народ, мешали бы со спуском, так что было довольно комфортно, — сказала Миронова в эфире «Матч ТВ». — Промахи? Не знаю, что случилось, я не видела, куда был промах, потому что на рубеже был туман.

Нужно проанализировать гонку на аналитике, но у меня был не очень хороший ход сегодня.