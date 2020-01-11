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Светлана Миронова: «Шла не своим темпом, поэтому столько дополнительных патронов»

15:16
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Российская биатлонистка Светлана Миронова подвела итоги третьего этапа эстафеты на Кубке мира в Оберхофе.

— Сегодня приходилось догонять по трассе, — сказала Миронова в эфире телеканала «Матч ТВ». — Думаю, что шла не своим темпом, поэтому столько дополнительных патронов.

По трассе сегодня было легче идти, чем на спринте, но лыжи сегодня были средние. Плохое скольжение, трасса перемешана, внизу лед, сверху снег.

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