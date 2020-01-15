Светлана Миронова: «Сама не понимаю, что происходит»

Российская биатлонистка Светлана Миронова прокомментировала свое выступление в спринте на этапе Кубка мира в Рупольдинге. Миронова допустила три промаха.

— Пока сама не понимаю, что происходит... Просто не понимаю, — сказала Миронова в эфире «Матч ТВ». — Сейчас я отпустила неудачу в Оберхофе. Тогда была тяжелая погода, я не справилась с ветром.

Работа лыж? Я ни с кем не скатывалась, поэтому сложно оценить работу лыж.

Сегодня был штиль, я сама допустила промахи.