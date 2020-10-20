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Светлана Миронова: «С недавних пор у меня появился браслет, который, как я считаю, приносит мне удачу»

12:52
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Призер этапов Кубка мира по биатлону Светлана Миронова рассказала о целях на предстоящий сезон.

«Мы готовы ко всему. Хотелось бы стабильно продержаться весь сезон на хорошем уровне, — приводит слова Мироновой сайт СБР. — Возможно, это плюс, что мой личный тренер стал старшим тренером сборной команды. Я с ним работаю уже 10 лет. Во многих моментах он меня неплохо знает.

С недавних пор у меня появился браслет, который, как я считаю, приносит мне удачу. Он символизирует клевер, а он всегда считался цветком удачи. Пока его влияние я еще не ощутила, но надеюсь, что удача будет мне сопутствовать всегда».

Дополнительная информация:

https://biathlonrus.com/news/svetlana-mironova-o-tselyakh-na-sezon-figurnom-katanii-i-klevere/

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