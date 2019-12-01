Светлана Миронова: «Расстроилась, что допустила три промаха»

Российская биатлонистка Светлана Миронова после спринтерской гонки на этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде заявила, что расстроена своей стрельбой. Она трижды промахнулась.

— Я расстроилась, что допустила три штрафа, потому что ногами чувствовала себя сегодня хорошо, — сказала Миронова в эфире телеканала «Матч ТВ». — 30-я установка? Там поменьше ветра, чем в середине стрельбища. Ближе к стене, так сильно не дует ветер. Меня больше волнует лежка, стоя промах допустила из-за того, что поторопилась. Ход? Приятная информация, что я вторая ходом. Будем исправлять ошибки в стрельбе и показывать результат. Я получила удовольствие в гонке, потому что максимально старалась отработать каждый участок.

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