Российская биатлонистка Светлана Миронова прокомментировала свой результат в гонке преследования на этапе Кубка мира в Хохфильцене. Россиянка стартовала третьей, а финишировала 11-й.

— Нет никаких эмоций пока. В целом гонка была неплохая, — сказала в эфире «Матч ТВ» Миронова. — Промахнулась четыре раза на рубежах. Это были только мои ошибки, потому что на рубеже был штиль. Сначала было тяжело идти. Последующие круги работала за лидерами. С каждым кругом становилось легче. В целом после эстафеты восстановилась и чувствовала себя хорошо с утра.