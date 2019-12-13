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Допинг

Светлана Миронова: «Обидно, что мы можем выступать под нейтральным флагом»

16:21
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Российская биатлонистка Светлана Миронова считает несправедливыми санкции Всемирного антидопингового агентства, которые могут лишить ее национального флага на чемпионате мира и Олимпийских играх.

— Я стараюсь на это не обращать внимания, но все это, конечно, обидно, потому что по отношению к себе я чувствую несправедливость. Я за честный и чистый спорт, и я честна перед всеми, — цитирует Миронову ТАСС.

Это обидно, что мы можем выступать под нейтральным флагом, хочется представлять свою страну. Но мы ничего с этим не можем поделать, будем соревноваться в тех условиях, которые нам предложат.

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/7344099

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