Российская биатлонистка Светлана Миронова подвела итоги спринта на этапе Кубка мира в Хохфильцене, где она завоевала бронзу.

— Всегда выхожу на старт бороться скорее не с соперниками, а с собой, — сказала Миронова в эфире телеканала «Матч ТВ». — К сожалению, стоя, когда делала пятый выстрел, я уже убегала в гонку и недоработала его. Это был промах на пять часов, поэтому это обидно.

Я не думала в этот момент о том, как классно складывается гонка. Просто поторопилась немного и допустила ошибку. На финише мне было тяжело, я смотрела на результат и, наверное, не испытывала никаких эмоций. Здесь очень тяжело бегать.