Светлана Миронова: «На финише мне было тяжело — я смотрела на результат и не испытывала никаких эмоций»
14:44
Российская биатлонистка Светлана Миронова подвела итоги спринта на этапе Кубка мира в Хохфильцене, где она завоевала бронзу.
— Всегда выхожу на старт бороться скорее не с соперниками, а с собой, — сказала Миронова в эфире телеканала «Матч ТВ». — К сожалению, стоя, когда делала пятый выстрел, я уже убегала в гонку и недоработала его. Это был промах на пять часов, поэтому это обидно.
Я не думала в этот момент о том, как классно складывается гонка. Просто поторопилась немного и допустила ошибку. На финише мне было тяжело, я смотрела на результат и, наверное, не испытывала никаких эмоций. Здесь очень тяжело бегать.
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