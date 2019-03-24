Светлана Миронова: "Испытываю облегчение, что сезон закончился"

Российская биатлонистка Светлана Миронова заявила, что испытывает облегчение от того, что сезон закончился. В заключительном масс-старте на этапе Кубка мира в норвежском Холменколлене 25-летняя спортсменка стала 15-й.
- Я испытываю облегчение, что сезон закончился, - приводит слова Мироновой Калашников Media. - Но у меня еще есть силы, я на подъеме, можно сказать. Можно немного отдохнуть.
Трасса в целом нормальная, немного подтаивала, лыжи тоже работали здорово, все было замечательно.
Миронова заняла 31-е место в общем зачете Кубка мира, набрав 244 очка.
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Дополнительная информация
https://kalashnikov.media/video/sport/svetlana-mironova-ispytyvayu-oblegchenie-chto-sezon-zakonchilsya
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