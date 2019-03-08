Светлана Миронова: "Гонка показала, что я готова неплохо"

25-летняя Светлана Миронова прокомментировала свое выступление в спринте на чемпионате мира. У россиянки три промаха, но ходом она была высоко. Миронова обратила внимание, что по атмосфере турнир пока уступает даже этапам Кубка мира, передает из Эстерсунда спецкор "СЭ" Владимир Иванов.

– Сегодня получилось не все, я вроде бы и расстроена, но настроение нормальное, – сказала Миронова. – В принципе, как-то особенно этот старт не выделяла. Такие же соревнования, как и на Кубке мира. На этапах народу было даже больше. Надеюсь, к выходным все подтянутся и будет более атмосферно.

Гонка показала, что готова неплохо, лыжи сегодня работали хорошо. На стрельбе, думаю, сказался ветер. Скорее всего, промахи по нему. На преследование настроение боевое. Да и сегодня было огромное желание, – сказала Миронова. (Владимир Иванов)

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