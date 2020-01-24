Светлана Миронова: «Допустила 7 промахов, проиграла минуту ходом. Это так себе выступление»

Россиянка Светлана Миронова после индивидуальной гонки в словенском Поклюке подвела итоги своего выступления в соревновании.

— Сегодня не очень выступление, — сказала Миронова в эфире телеканала «Матч ТВ». — Я допустила 7 промахов, проиграла минуту ходом, думаю, что это так себе выступление. В целом состояние лучше, чем было до этого на этапа. Думаю, что движемся в правильном направлении. Есть куда набирать.

Женская «индивидуалка» в Поклюке. Live!