Свендсен не выступит в гонке преследования

Норвежец Эмиль Хегле Свендсен не выйдет сегодня на старт гонки преследования на этапе Кубка мира в Нове-Место, сообщает NRK. По словам спортивного директора сборной Аа Дьюпвика, спортсмен простудился и пропустит все оставшиеся гонки этапа.
Свендсен должен был выйти на старт третьим, в 6 секундах от победителя Мартена Фуркада и 5 - от россиянина Антона Шипулина.
Мужская гонка преследования начнется сегодня в 17.00 по московскому времени.
alex1966
Приступ астмы начался.
19:02 17 декабря
кузя23
Уже бойкотировал начал?
16:54 17 декабря
shpasic
у Свендсена воспаление хитрости.
16:20 17 декабря