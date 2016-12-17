Свендсен не выступит в гонке преследования

Норвежец Эмиль Хегле Свендсен не выйдет сегодня на старт гонки преследования на этапе Кубка мира в Нове-Место, сообщает NRK. По словам спортивного директора сборной Аа Дьюпвика, спортсмен простудился и пропустит все оставшиеся гонки этапа.

Свендсен должен был выйти на старт третьим, в 6 секундах от победителя Мартена Фуркада и 5 - от россиянина Антона Шипулина.

Мужская гонка преследования начнется сегодня в 17.00 по московскому времени.