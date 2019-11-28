Сучилов выиграл спринт на этапе Кубка России

Семен Сучилов стал победителем спринта на этапе Кубка России в Ханты-Мансийске.

Второе место занял Юрий Шопин, третье поделили Сергей Корастылев и Алексей Петров.

Алексей Слепов стал седьмым, Максим Цветков — 14-м, Алексей Волков — 23-м.

Ханты-Мансийск

Кубок России

Спринт

1. Семен Сучилов (ХМАО-Югра) — 26:17.1 (3)

2. Юрий Шопин (Ульяновская область) +4.7 (1)

3. Сергей Корастылев (Красноярский край) +8.4 (1)

3. Алексей Петров (Башкортостан) +8.4 (1)