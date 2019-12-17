Сучилов обогнал Шопина в рейтинге Кубка России по дополнительным показателям

Правление Союза биатлонистов России вынесло решение по ситуации, сложившейся в рейтинге Кубка России после трех этапов, где сразу два лидера — Семен Сучилов и Юрий Шопин — набрали одинаковое количество очков.

— Согласно утвержденным критериям отбора, для участия в 4-7 этапах Кубка IBU в составе резервной сборной России отбирается лидер текущего рейтинга Кубка страны (после первых 3-х этапов). Ситуация, когда сразу два спортсмена имеют одинаковое количество очков, никаким регламентом не прописана. Правление Союза биатлонистов России вынесло решение, что по дополнительным показателям (количеству побед и призовых мест в личных гонках) преимущество должно быть отдано Семену Сучилову, — говорится в сообщении на официальном сайте СБР.