Сучилов и Филимонов в составе сборной ХМАО выиграли мужскую эстафету на чемпионате России

Сборная ХМАО в составе Дмитрия Иванова, Ивана Томилова, Семена Сучилова и Вадима Филимонова выиграла мужскую эстафету на чемпионате России по биатлону в Тюмени. Они показали результат 1 час 15 минут.

Второе место заняла команда Башкортостана (Алексей Петров, Александр Жирный, Антон Бабиков, Эдуард Латыпов). Отставание от лидеров составило 10,9 секунды.

Третьим стали представители Удмуртии (Дмитрий Шамаев, Александр Поварницын, Ильназ Мухамедзянов, Владимир Семаков). Отставание - 11,7 секунды.

Чемпионат России

Тюмень

Эстафета 4×7,5 км

Мужчины



1. ХМАО-1 (Д. Иванов, Томилов, Сучилов, Филимонов) – 1:15.00,1 (1+11)



2. Башкортостан-1 (А. Петров, Жирный, Бабиков, Латыпов) +10,9 (1+7)



3. Удмуртия (Шамаев, Поварницын, Мухамедзянов, Семаков) +11,7 (0+11)



4. ХМАО-2 +1.22,3 (3+10)



5. Санкт-Петербург +1.30,0 (1+10)



6. Тюменская обл.-1 +2.21,3 (3+11)

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