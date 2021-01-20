Стремсхейм прокомментировал победу в индивидуальной гонке на Кубке IBU

Норвежец Энре Стремсхейм прокомментировал победу в короткой индивидуальной гонке на втором этапе Кубка IBU в немецком Арбере. Лучшим среди россиян стала Карим Халили (четвертое место).

«Были очень тяжелые условия для гонки. Я не чувствовал силы в ногах, поэтому пришлось сделать основной акцент на стрельбу, и там я справился. Перед последним рубежом я знал, что буду лидировать, если отработаю «на ноль», и мне это удалось», — цитирует биатлониста пресс-служба IBU.

Сегодня в 16.00 (мск) в Арбере состоится короткая индивидуальная гонка у женщин, спортсменки пробегут 12.5 км вместо 15.