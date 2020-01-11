«Стрелять так неприлично». Драчев недоволен работой женской сборной России на рубеже

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев заявил, что у женщин не получилась стрельба в эстафете на этапе Кубка мира в Оберхофе. Россиянки заняли 7-е место и использовали 14 дополнительных патронов. Мужская команда стала 4-й , использовав 9 дополнительных патронов.

— Оберхоф — это практически всегда ветер, — приводит слова Драчева «РИА Новости». — И в ветер нужно уметь работать. Но стрелять так неприлично. Максимально один запасной патрон на спортсменку надо тратить. Три — там, пять — там. Не очень уверенно мы в стрельбе женской. Что касается мужиков, то они молодцы, отработали. В таких погодных условиях ребята справились очень хорошо. Три первые команды — явные лидеры, все с двумя штрафными кругами. Мы были на грани, но в целом — нормально, заняли четвертое место без двух лидеров.

В составе женской команды эстафету бежали Кристина Резцова, Анастасия Поршнева, Светлана Миронова и Лариса Куклина. У мужчин выступали Карим Халили, Евгений Гараничев, Никита Поршнев и Эдуард Латыпов.