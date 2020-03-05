Стрельцов занял третье место в спринтерском зачете Кубка IBU

По итогам спринтерского зачета Кубка IBU сезона-2019/20 третье место занял россиянин Кирилл Стрельцов. В его активе 299 очков.

Стрельцов стал лучшим среди российских спортсменов. Девятое место занял Василий Томшин (243). 25-м стал Семен Сучилов (128), 28-м — Алексей Слепов (113).

Победу одержал немец Лукас Фрацшер (361). На второй позиции француз Мартен Перрийя-Боттоне (331).

Кубок IBU. Спринтерский зачет

Мужчины

Итоговое положение

1. Лукас Фрацшер (Германия) — 361

2. Мартен Перрийя-Боттоне (Франция) -331

3. Кирилл Стрельцов (Россия) — 299

4.. Энре Стремсхейм (Норвегия) — 296

5. Ховард Богетвейт (Норвегия) — 291

6. Сиверт Баккен (Норвегия) — 277

9. Василий Томшин (Россия) — 243

25. Семен Сучилов (Россия) — 128 (0)

28. Алексей Слепов (Россия) — 113 (0)

32. Ильназ Мухамедзянов (Россия) — 101

36. Александр Поварницын (Россия) — 91

51. Дмитрий Иванов (Россия) — 67