Стрельцов занял третье место в спринтерском зачете Кубка IBU
По итогам спринтерского зачета Кубка IBU сезона-2019/20 третье место занял россиянин Кирилл Стрельцов. В его активе 299 очков.
Стрельцов стал лучшим среди российских спортсменов. Девятое место занял Василий Томшин (243). 25-м стал Семен Сучилов (128), 28-м — Алексей Слепов (113).
Победу одержал немец Лукас Фрацшер (361). На второй позиции француз Мартен Перрийя-Боттоне (331).
Кубок IBU. Спринтерский зачет
Мужчины
Итоговое положение
1. Лукас Фрацшер (Германия) — 361
2. Мартен Перрийя-Боттоне (Франция) -331
3. Кирилл Стрельцов (Россия) — 299
4.. Энре Стремсхейм (Норвегия) — 296
5. Ховард Богетвейт (Норвегия) — 291
6. Сиверт Баккен (Норвегия) — 277
9. Василий Томшин (Россия) — 243
25. Семен Сучилов (Россия) — 128 (0)
28. Алексей Слепов (Россия) — 113 (0)
32. Ильназ Мухамедзянов (Россия) — 101
36. Александр Поварницын (Россия) — 91
51. Дмитрий Иванов (Россия) — 67