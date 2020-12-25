Стрельцов выиграл индивидуальную гонку на «Ижевской винтовке», Бабиков сделал 5 промахов

Кирилл Стрельцов стал победителем индивидуальной гонки на турнире «Ижевская винтовка», сообщает пресс-служба СБР.

Представитель Московской области показал результат 53 минуты и 28 секунд, допустив два промаха. Второе место — у Дмитрия Шамаева из Удмуртии (+41,4 секунды, 0 промахов), третьим стал Илья Гаврилов из Москвы (+51,5, 1 промах).

Антон Бабиков, выступавший в составе сборной России на этапах Кубка мира-2020/21, занял 24-е место (+4.28,9), допустив 5 промахов.

Следующая мужская гонка в рамках турнира — спринт — состоится в воскресенье, 27 декабря. Начало — в 10.00 (мск).