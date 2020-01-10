Россиянин Кирилл Стрельцов занял третье место в индивидуальной гонке на этапе Кубка IBU в Осрблье. Победу одержал Эннре Стремсхейм из Норвегии, вторым стал Роман Рес из Германии.

Осрблье (Словакия)

Кубок IBU

Мужчины

Индивидуальная гонка 15 км

1. Эннре Стремсхейм (Норвегия) — 36.29,9 (0 промахов)

2. Роман Рес (Германия) — отставание 57,3 (0)

3. Кирилл Стрельцов (Россия) — 1.19,5 (1)

4. Сиверт Баккен (Норвегия) — 1.48,8 (1)

4. Синнре Петтерсен (Норвегия) — 1.48,8 (2)

6. Адам Вацлавик (Чехия) — 1.49,6 (2)

20. Алексей Слепов (Россия) — 3.10,4 (4)

29. Вадим Филимонов (Россия) — 3.40,8 (2)

30. Василий Томшин (Россия) — 3.42,4 (3)

33. Семен Сучилов (Россия) — 4.01,9 (4)

60. Ильназ Мухамедзянов (Россия) — 7.11,2 (8)