Стрельцов — третий в индивидуальной гонке на Кубке IBU
Россиянин Кирилл Стрельцов занял третье место в индивидуальной гонке на этапе Кубка IBU в Осрблье. Победу одержал Эннре Стремсхейм из Норвегии, вторым стал Роман Рес из Германии.
Осрблье (Словакия)
Кубок IBU
Мужчины
Индивидуальная гонка 15 км
1. Эннре Стремсхейм (Норвегия) — 36.29,9 (0 промахов)
2. Роман Рес (Германия) — отставание 57,3 (0)
3. Кирилл Стрельцов (Россия) — 1.19,5 (1)
4. Сиверт Баккен (Норвегия) — 1.48,8 (1)
4. Синнре Петтерсен (Норвегия) — 1.48,8 (2)
6. Адам Вацлавик (Чехия) — 1.49,6 (2)
20. Алексей Слепов (Россия) — 3.10,4 (4)
29. Вадим Филимонов (Россия) — 3.40,8 (2)
30. Василий Томшин (Россия) — 3.42,4 (3)
33. Семен Сучилов (Россия) — 4.01,9 (4)
60. Ильназ Мухамедзянов (Россия) — 7.11,2 (8)
Дополнительная информация
https://winter.sport-express.ru/biathlon/ibucup/2019-2020/ratings/