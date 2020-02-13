Стрельцов стал третьим в суперспринте на Кубке IBU в Италии

Россиянин Кирилл Стрельцов заоевал бронзу в суперспринте на Кубке IBU в итальянском Мартелль-Валь-Мартелло. Победу одержал норвежец Мартелль-Валь-Мартелло.

Мартелль-Валь-Мартелло (Италия)

Кубок IBU

Мужчины

Суперспринт

Финал

1. Вебьерн Серум (Норвегия) — 14.15,1 (0 шт. кругов)

2. Симон Шемп (Германия) — отставание 8,2 (0)

3. Кирилл Стрельцов (Россия) — 8,6 (0)

4. Ларс Хельге Биркеланн (Норвегия) — 10,5 (2)

5. Лукас Фрацшер (Германия) — 10,7 (1)

6. Алекс Чисар (Словения) — 15,7 (0)...

10. Василий Томшин (Россия) — 27,1 (1)...

20. Карим Халили (Россия) — 1.11,5 (2)...

25. Дмитрий Иванов (Россия) — 1.50,2 (6)

Алексей Слепов занял 53-е место в квалификации и не сумел квалифицироваться в финал.