Стрельцов стал третьим в суперспринте на Кубке IBU в Италии
19:38
Россиянин Кирилл Стрельцов заоевал бронзу в суперспринте на Кубке IBU в итальянском Мартелль-Валь-Мартелло. Победу одержал норвежец Мартелль-Валь-Мартелло.
Мартелль-Валь-Мартелло (Италия)
Кубок IBU
Мужчины
Суперспринт
Финал
1. Вебьерн Серум (Норвегия) — 14.15,1 (0 шт. кругов)
2. Симон Шемп (Германия) — отставание 8,2 (0)
3. Кирилл Стрельцов (Россия) — 8,6 (0)
4. Ларс Хельге Биркеланн (Норвегия) — 10,5 (2)
5. Лукас Фрацшер (Германия) — 10,7 (1)
6. Алекс Чисар (Словения) — 15,7 (0)...
10. Василий Томшин (Россия) — 27,1 (1)...
20. Карим Халили (Россия) — 1.11,5 (2)...
25. Дмитрий Иванов (Россия) — 1.50,2 (6)
Алексей Слепов занял 53-е место в квалификации и не сумел квалифицироваться в финал.
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