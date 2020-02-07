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Стрельцов может попасть в состав сборной России на чемпионат мира

17:55
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Биатлонист Кирилл Стрельцов примет участие в этапе Кубка IBU в итальянском Мартелло и при достойных результатах сможет попасть в состав сборной России на чемпионат мира.

— Мы вчера отправили туда Кирилла Стрельцова. Он будет одним из кандидатов на место в команде, — цитирует главного тренера национальной команды Анатолия Хованцева РИА «Новости». — Также мы держим на прицеле Саида Каримулла Халили. Они оба могут быть в сборной, выбор будет не между ними. У нас есть место для всех. Мы можем иметь на чемпионате мира восемь человек, но мы склоняемся к тому, чтобы было не больше семи.

Этап Кубка IBU должен был состояться в немецком Арбере, но из-за дождя и теплой погоды его перенесли в Италию. Две спринтерские гонки и два масс-старта состоятся в Мартелло 8 и 9 февраля соответственно. Чемпионат мира с 13 по 23 февраля примет Антхольц-Антерсельва (Италия).

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20200207/1564412745.html

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