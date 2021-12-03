Стрельцов и Дербушева пропустят второй этап Кубка IBU в Шушене
10:10
Российские биатлонисты Кирилл Стрельцов и Тамара Дербушева не примут участия во втором этапе Кубка IBU в норвежском Шушене, сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР).
Стрельцов не примет участия в соревнованиях из-за простуды, а Дербушева пропустит старт из-за карантина в связи с коронавирусной инфекцией, который завершится в 4 декабря.
29 ноября Дербушева сдала положительный тест на коронавирус по прибытии в Норвегию. Напомним, что на этапе Кубка IBU в шведской Идре биатлонистка была вынуждена пропустить две гонки из трех из-за симптомов простуды.
Второй этап Кубка IBU завершится 4 декабря.
Дополнительная информация:
https://biathlonrus.com/news/startovye-nomera-rossiyan-na-sprint-v-ramkakh-etapa-kubka-ibu-/
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