Стрельцов и Дербушева пропустят второй этап Кубка IBU в Шушене

Российские биатлонисты Кирилл Стрельцов и Тамара Дербушева не примут участия во втором этапе Кубка IBU в норвежском Шушене, сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР).

Стрельцов не примет участия в соревнованиях из-за простуды, а Дербушева пропустит старт из-за карантина в связи с коронавирусной инфекцией, который завершится в 4 декабря.

29 ноября Дербушева сдала положительный тест на коронавирус по прибытии в Норвегию. Напомним, что на этапе Кубка IBU в шведской Идре биатлонистка была вынуждена пропустить две гонки из трех из-за симптомов простуды.

Второй этап Кубка IBU завершится 4 декабря.