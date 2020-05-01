«Странно, что Норицына не поставили даже в резервную команду». Глазырина прокомментировала ситуацию с тренером сборной России

Российская биатлонистка Екатерина Глазырина в интервью «СЭ» прокомментировала ситуацию с отставкой с поста тренера женской сборной Виталия Норицына и возможным назначением на это место Владимира Королькевича.

— Пока наиболее вероятный кандидат — Владимир Королькевич, с которым вы уже работали в олимпийский сезон 2014 года.

— Мне действительно знакома его методика. Если, конечно, она с тех пор не изменилась. Тут как, в принципе, с любым тренером: либо тебе подходит, либо нет. Поработав какое-то время сама, я стала лучше понимать сам процесс. Считаю, нужно исходить не из методики, а из состояния своего организма. Где убавить, или наоборот добавить — это можно обсудить и решить в рабочем порядке, в принципе, с любым тренером.

— Почему тогда некоторые биатлонистки основы — Лариса Куклина и Светлана Миронова — открыто выступили против Королькевича и поддержали предыдущего наставника Виталия Норицына?

— Когда у тебя с тренером получается диалог и при этом растут результаты, конечно, не хочется ничего менять. Но ведь все равно работать по одному плану десять лет невозможно. Тогда точно будет не прогресс результатов, а только регресс. От любого тренера нужно пытаться взять все лучшее. Я понимаю, что девочкам могло что-то не подойти во время работы с Королькевичем. Но это решается в индивидуальном порядке. Да и вообще от мнения спортсменов мало что зависит. Видите, Норицына в итоге вообще никуда не поставили, даже в резервную команду. Я тоже работала с Виталием Викторовичем, и, мне кажется, это как-то странно. (Наталья Марьянчик)

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