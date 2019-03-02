Старых выступит на чемпионате мира в Эстерсунде

Российская биатлонистка Ирина Старых примет участие в чемпионате мира, который пройдет в шведском Эстерсунде с 7 по 17 марта. 31-летняя спортсменка была вынуждена досрочно завершить вступление на февральском чемпионате Европы из-за болей в спине.

- Старых поедет на чемпионат мира, - приводит ТАСС слова главного тренера сборной России по биатлону Анатолия Хованцева. - В мужскую команду точно попадут четверо лучших по общему зачету Кубка мира: Александр Логинов, Евгений Гараничев, Матвей Елисеев и Дмитрий Малышко.

Старых занимает 22-е место в общем зачете Кубка мира, имея в активе 307 очков.

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