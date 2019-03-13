Старых пропустит этап Кубка мира в Холменколлене

Российская биатлонистка Ирина Старых пропустит этап Кубка мира в норвежском Холменколлене. В соревнованиях примет участие Виктория Сливко, являющаяся лидером общего зачета Кубка IBU.

- Мы ее отправили в Тюмень к мануальщику после чемпионата Европы, - приводит РИА Новости слова главного тренера сборной России Анатолия Хованцева. - Была информация от Максима Кугаевского, что она готова. Проводить дополнительный тест мы просто не имели времени. И мы ее поставили на первые гонки, и получилось так, что она не может показывать хорошую скорость, поэтому ее освободили от дальнейших стартов, но не выкинули. В Холменколлен она не поедет.

В Холменколлен добавится Виктория Сливко, как лидер Кубка IBU. Она может бежать вне квоты. У мужчин в десятке Кубка IBU у нас Поварницын и Бабиков. Они на последний этап пойдут по квоте IBU. И шесть человек с чемпионата мира, включая Латыпова и Поршнева.

Напомним, Старых занимает 27-е место в общем зачете Кубка мира, имея в активе 307 очков.

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