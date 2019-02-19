Старых и Юрлова-Перхт выступят в индивидуальной гонке на чемпионате Европы

На старт индивидуальной гонки в рамках чемпионата Европы по биатлону выйдут 6 российских спортсменок. Как сообщает официальный сайт IBU, Россию представят Светлана Миронова, Евгения Павлова, Виктория Сливко, Ирина Старых, Наталья Гербулова и Екатерина Юрлова-Перхт.

Миронова отправится на дистанцию под 2-м номером, Павлова - под 26-м, Сливко - под 32-м, Старых - под 40-м, Гербулова - под 48-м, Юрлова-Перхт - под 73-м.

Чемпионат Европы пройдет в Минске с 20 по 24 февраля.

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