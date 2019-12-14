Россиянки Ирина Старых и Анастасия Поршнева заняли второе и третье место в спринте на этапе Кубка IBU в Риднау. Победу одержала Юханна Скоттхайм из Швеции.

Риднаун-Валь-Риданна (Италия)

Кубок IBU

Женщины

Спринт 7,5 км

1. Юханна Скоттхайм (Швеция) — 22.26,6 (0 шт. кругов)

2. Ирина Старых (Россия) — отставание 5,4 (0)

3. Анастасия Поршнева (Россия) — 13,5 (0)

4. Ольга Абрамова (Украина) — 15,5 (0)

5. Марен Хаммершмидт (Германия) — 31,3 (1)

6. Надежда Белкина (Украина) — 38,4 (1)...

11. Полина Шевнина (Россия) — 49,5 (1)

12. Екатерина Глазырина (Россия) — 50,2 (1)

13. Ирина Казакевич (Россия) — 56,6 (2)...

20. Наталья Гербулова (Россия) — 1.31,4 (2)