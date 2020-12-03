Стартовые номера россиян на этап Кубка мира в Контиолахти

Стали известны стартовые номера биатлонистов на спринтерскую гонку на втором этапе Кубка мира в Контиолахти.

Первым из россиян стартует Матвей Елисеев. У него четвертый номер. Александр Логинов — восьмой, Эдуард Латыпов — 25-й, Антон Бабиков — 40-й, Семен Сучилов — 77-й, Петр Пащенко (все — Россия) — 93-й.

У девушек Евгения Павлова и Ульяна Кайшева получили 19-й и 20-й номера соответственно. У Ирины Казакевич 38-й номер, Светлана Миронова получила 49-й номер, Тамара Воронина — 84-й, Анастасия Гореева — 89-й.

Этап Кубка мира в Контиолахти пройдет с 3 по 6 декабря.