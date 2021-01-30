Старший тренер сборной России рассказал о резерве команды

Старший тренер резервной мужской сборной России Сергей Белозеров рассказал о ближайшем резерве и стратегии на будущее.

— У нашей основной сборной есть резерв?

— Скажу прямо: у мужчин с резервом проблематичнее, чем у девушек, но резерв есть, — цитирует тренера сайт СБР. — Потенциально у нас растет очень сильный спортсмен — Даниил Серохвостов. На чемпионате Европы у нас все тренеры про него спрашивали — кто такой, откуда? Как будто протоколы не смотрят и не знают, что он еще по юниорам выступает. Если с ним грамотно работать, он вырастет в одного из лидеров мирового биатлона.

Нужно смотреть на резерв еще и с той точки зрения, что из-за коронавируса у нас часть спортсменов не вышли даже на свой прошлогодний уровень. Это Никита Поршнев, Кирилл Стрельцов — они однозначно остаются в обойме.

Есть у нас спортсмены 1997 года рождения, которые ходом очень неплохо смотрятся на российских стартах. Это Ильназ Мухамедзянов, Василий Томшин, Евгений Сидоров. Мы уже работали с этими спортсменами и хотели бы продолжить работу дальше. У них есть проблемы со стрельбой, но это исправимо. Есть и Карим Халили, который вызван в основную сборную на чемпионат мира.

Необходимо понять, для чего нам нужна резервная команда. Если для роста резерва — этим и нужно системно заниматься. Вести юниоров и молодежь, наблюдать, обучать и передавать в основу. Нам нужно развитие и движение вперед. Тренерские ошибки в подготовке были и будут — не ошибается тот, кто ничего не делает. Но сначала выбирается стратегия.