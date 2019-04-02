"Старался отработать по максимуму, несмотря на позицию". Гараничев - о мужской эстафете на чемпионате России

Российский биатлонист Евгений Гараничев признался, что хотел порадовать болельщиков в мужской эстафете на чемпионате России в Тюмени. 31-летний спортсмен занял шестое место в составе команды Тюменской области.

- Конечно, старался работать до последнего, - приводит слова Гараничева "Тюменская Арена". - Невзирая на то, на какой позиции я принял эстафету. Хочу сказать большое спасибо всем болельщикам, кто пришел в будний день на трибуны "Жемчужины Сибири".

Очень хотелось показать результат. Старался отработать для болельщиков сегодня по максимуму.

Напомним, Гараничев занял 15-е место в общем зачете Кубка мира, набрав 510 очков.

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