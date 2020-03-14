Российская биатлонистка Валерия Васнецова рассказала, как коронавирус порушил все ее планы. По словам спортсменки, она уже боится.

— Про коронавирус. Разрушил все планы, — написала Васнецова в Instagram. — Представьте, что вы долго готовились к чему то. Обрели свои самые лучшие качества. Вошли в ту калию, которая, вы уверены, ведет к успеху. Когда каждая часть вашего тела готова на бой и вы абсолютно уверены в своих силах. Когда вы так ждали этого момента и изнурительно работали из-за дня в день, а в результате вам говорят, что нужно ждать еще до неопределенного времени.

Представьте, что вы не видели своего любимого человека пол года, и, когда появляется момент увидится, у него закрывают выезд из страны, а если ты прилетишь к нему, то будешь видеть его лишь с окна инфекционной больницы, куда тебя закроют на карантин.

Да, все это конечно очень обидно и не приятно, но не смертельно. Считаю, что это к лучшему, дабы предотвратить распространение вируса. Потому что, лично я, действительно боюсь. Ситуация уже перестала быть простой.

Становится страшно выходить из дома, а на днях еще лететь в Москву. Господи, пусть все будут здоровы.