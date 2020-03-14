«Становится страшно выходить из дома». Российская биатлонистка — про коронавирус
Российская биатлонистка Валерия Васнецова рассказала, как коронавирус порушил все ее планы. По словам спортсменки, она уже боится.
— Про коронавирус. Разрушил все планы, — написала Васнецова в Instagram. — Представьте, что вы долго готовились к чему то. Обрели свои самые лучшие качества. Вошли в ту калию, которая, вы уверены, ведет к успеху. Когда каждая часть вашего тела готова на бой и вы абсолютно уверены в своих силах. Когда вы так ждали этого момента и изнурительно работали из-за дня в день, а в результате вам говорят, что нужно ждать еще до неопределенного времени.
Представьте, что вы не видели своего любимого человека пол года, и, когда появляется момент увидится, у него закрывают выезд из страны, а если ты прилетишь к нему, то будешь видеть его лишь с окна инфекционной больницы, куда тебя закроют на карантин.
Да, все это конечно очень обидно и не приятно, но не смертельно. Считаю, что это к лучшему, дабы предотвратить распространение вируса. Потому что, лично я, действительно боюсь. Ситуация уже перестала быть простой.
Становится страшно выходить из дома, а на днях еще лететь в Москву. Господи, пусть все будут здоровы.
Про коронавирус? ? Разрушил все планы. ? Представьте, что вы долго готовились к чему то. Обрели свои самые лучшие качества. Вошли в ту калию, которая, вы уверены, ведёт к успеху. Когда каждая часть вашего тела готова на бой и вы абсолютно уверены в своих силах. Когда вы так ждали этого момента и изнурительно работали из-за дня в день, а в результате вам говорят, что нужно ждать ещё до неопределенного времени. ? Представьте, что вы не видели своего любимого человека пол года, и, когда появляется момент увидится, у него закрывают выезд из страны, а если ты прилетишь к нему, то будешь видеть его лишь с окна инфекционной больницы, куда тебя закроют на карантин. ? Да, всё это конечно очень обидно и не приятно, но не смертельно. ? Считаю, что это к лучшему, дабы предотвратить распространение вируса. Потому что, лично я, действительно боюсь. Ситуация уже перестала быть простой. ? Становится страшно выходить из дома, а на днях ещё лететь в Москву? ? Господи, пусть все будут здоровы? ? #пустьвсебудутздоровы#счастье#любовь#всебудетхорошо#мотивация#этожизнь#болезньуйди#москва#аэропорт