Стало известно расписание первого этапа Кубка IBU
16:45
Официальный сайт Международного союза биатлонистов опубликовал календарь первого этапа Кубка IBU, который пройдет с 14 по 17 января в немецком Арбере.
14 января, четверг
Короткая индивидуальная гонка, женщины
Начало — 12.30*
Короткая индивидуальная гонка, мужчины
Начало — 16.00
16 января, суббота
Спринт, женщины
Начало — 12.30
Спринт, мужчины
Начало — 15.45
17 января, воскресенье
Эстафета, женщины
Начало — 13.00
Эстафета, мужчины
Начало — 16.00
*указанное время — московское.
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