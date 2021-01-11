Стало известно расписание первого этапа Кубка IBU

Официальный сайт Международного союза биатлонистов опубликовал календарь первого этапа Кубка IBU, который пройдет с 14 по 17 января в немецком Арбере.

14 января, четверг

Короткая индивидуальная гонка, женщины

Начало — 12.30*

Короткая индивидуальная гонка, мужчины

Начало — 16.00

16 января, суббота

Спринт, женщины

Начало — 12.30

Спринт, мужчины

Начало — 15.45

17 января, воскресенье

Эстафета, женщины

Начало — 13.00

Эстафета, мужчины

Начало — 16.00

*указанное время — московское.