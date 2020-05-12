Стало известно, когда исполком IBU обсудит вопрос восстановления прав Союза биатлонистов России

Исполком Международного союза биатлонистов (IBU) на ближайшем заседании 6-7 июня обсудит процесс восстановления прав Союза биатлонистов России (СБР). Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу международной организации, отчет рабочей группы включен в повестку дня заседания исполкома.

Специальная рабочая группа отслеживает приведение деятельности СБР в соответствие с выдвинутыми критериями.

СБР был лишен ряда прав в конце 2017 года после череды допинговых нарушений. Российские биатлонисты сохраняют право выступать на международных соревнованиях под национальным флагом, однако страна не может проводить турниры под эгидой IBU и иметь своих представителей в этой организации.

В октябре 2019 года конгресс IBU не стал рассматривать изменение статуса СБР. На заседании в Мюнхене было объявлено, что национальная федерация не выполнила шесть из 12 условий восстановления полноправного членства.

В следующий раз конгресс IBU сможет рассмотреть вопрос статуса СБР осенью 2020 года на заседании в Праге.