Стали известны стартовые номера россиянок в спринте на этапе Кубка мира в Холменколлене

21 марта в норвежском Холменколлене состоится женская спринтерская гонка в рамках заключительного этапа Кубка мира по биатлону. Как сообщает официальный сайт IBU, Россию представят семь спортсменок.

Ульяна Кайшева выйдет на старт под 5-м номером, Екатерина Юрлова-Перхт - под 7-м, Светлана Миронова - под 37-м, Лариса Куклина - под 50-м, Анастасия Морозова - под 74-м, Евгения Павлова - под 84-м, Виктория Сливко - под 102-м.

Женская сборная России занимает 5-е место в зачете Кубка наций, имея в активе 6459 очков.

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