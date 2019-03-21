21:09 | Биатлон

Стали известны стартовые номера россиян в спринте на этапе Кубка мира в Норвегии

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22 марта в норвежском Холменколлене пройдет мужская спринтерская гонка в рамках заключительного этапа Кубка мира по биатлону. Как сообщает официальный сайт IBU, Россию представят восемь спортсменов.

Матвей Елисеев стартует под 6-м номером, Александр Логинов - под 17-м, Евгений Гараничев - под 37-м, Эдуард Латыпов - под 42-м, Дмитрий Малышко - под 50-м, Антон Бабиков - под 87-м, Александр Поварницын - под 94-м, Никита Поршнев - под 109-м. 

Мужская сборная России занимает 4-е место в зачете Кубка наций, имея в активе 6742 очка.

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