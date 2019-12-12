Стали известны стартовые номера россиян на спринтерские гонки в Хохфильцене

13 декабря на этапе Кубка мира по биатлону в Хохфильцене (Австрия) состоятся мужская и женская спринтерские гонки. Свои стартовые номера узнали российские спортсмены.

Женщины: 12. Екатерина Юрлова-Перхт. 31. Светлана Миронова. 43. Лариса Куклина. 78. Тамара Воронина. 100. Кристина Резцова.

Мужчины: 9. Эдуард Латыпов. 15. Евгений Гараничев. 20. Александр Логинов. 37. Матвей Елисеев. 48. Никита Поршнев. 87. Дмитрий Малышко.