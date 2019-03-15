20:49 | Биатлон

Стали известны составы сборных Украины и Белоруссии на эстафеты на ЧМ

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Сборные Украины и Белоруссии определились с составами на женскую и мужскую эстафету на чемпионате мира в шведском Эстерсунде. Как сообщает официальный сайт IBU, в заявку вошли:

Украина:

Женщины: Анастасия Меркушина, Вита Семеренко, Юлия Джима, Валентина Семеренко.

Мужчины: Артем Прима, Сергей Семенов, Артем Тищенко, Руслан Ткаленко.

Белоруссия:

Женщины: Динара Алимбекова, Ирина Кручинкина, Елена Кручинкина, Ирина Кривко. 

Мужчины: Антон Смольский, Роман Елетнов, Сергей Бочарников, Владимир Чепелин.

Эстафетные гонки в Эстерсунде пройдут 16 марта.

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