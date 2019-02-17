Стали известны составы сборной России на сингл-микст и смешанную эстафету

Известный телекомментатор Дмитрий Губерниев​ опубликовал в Инстаграме фотографию с тренером сборной России Сергеем Белозеровым. Также он сообщил составы на сингл-микст и смешанную эстафету на этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити.

"Сергей Белозеров - настоящий профессионал своего дела, старший тренер резервной сборной России! Внимание, составы на эстафеты! Корастылев - Кайшева на сингл-микст, Гараничев, Логинов, Куклина, Васильева - на смешанную эстафету! Обратите внимание, девушки финишируют, это новый формат гонок, опробованный уже на IBU Cup! Вперед , Россия!" - написал Губерниев.