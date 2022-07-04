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Сегодня, 20:08

Стали известны даты слушаний по апелляциям биатлонистов Слепцовой и Устюгова в CAS

Иван Шитик
Корреспондент
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Заседания Спортивного арбитражного суда (CAS), на которых должны быть рассмотрены апелляции победительницы Олимпийских игр 2010 года в эстафете Светланы Слепцовой и двукратного олимпийского чемпиона Евгения Устюгова на решение Международного союза биатлонистов (IBU), перенесены на 31 августа и 1 сентября соответственно, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу CAS.

В середине августа 2021 года сообщалось, что CAS рассмотрит апелляции на решение о дисквалификации Слепцовой и Устюгова, наложенной IBU, 14-15 октября. Впоследствии слушания перенесли на 15-17 марта текущего года, поскольку процесс сбора доказательств не был закончен, затем они были вновь перенесены. Слушания, которые должны были пройти 4-6 мая, перенесли по просьбе спортсменов.

В феврале 2020 года IBU объявил о том, что завершившие к тому времени карьеру Слепцова и Устюгов получили дисквалификацию на два года на основании данных московской антидопинговой лаборатории. Слепцова была признана виновной в употреблении запрещенного вещества остарина, а Устюгов — в применении оксандролона.

Источник: https://tass.ru/sport/15121593
Евгений Устюгов
Светлана Слепцова
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