Стал известен состав женской сборной Украины на чемпионат мира по биатлону

Старший тренер женской сборной Украины по биатлону Андрей Прокунин объявил состав команды на чемпионат мира, который пройдет в австрийском Зефельде с 7 по 17 марта.

- Состав на чемпионат мира уже известен, - приводит слова Прокунина портал Xsport. - Это Вита и Валя Семеренко, Анастасия Меркушина, Юлия Джима и Юлия Журавок, которая будет у нас пятым номером. По поводу шестой девушки мы пока что думаем, целесообразно ли вообще туда ехать Надежде Белкиной. По результатам в принципе она попадает в состав, но сидеть запасной смысла нет. Лучше участвовать на этапе Кубка IBU в Мартелло, а дальше подключиться к основной команде на заключительном этапе в Осло.

Женская сборная Украины занимает 8-е место в общем зачете Кубка наций, имея в активе 4339 очков.

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