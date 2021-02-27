Стал известен состав женской сборной России в индивидуальной гонке на ЮЧМ
09:21
Официальный сайт IBU 27 февраля опубликовал список участниц и стартовые номера на женскую индивидуальную гонку на Юношеском чемпионате мира в Обертиллиахе (Австрия).
Россию в гонке представят четыре спортсменки.
Под пятым стартовым номером на дистанцию отправится Анастасия Гришина, 46-й побежит Влада Шишкина, 63-й — Василиса Марусова, а последней из россиянок — Ксения Караман (№97).
Женская индивидуальная гонка пройдет в субботу, 27 февраля. Начало — в 12.30 (мск). Спортсменки преодолеют 10 км дистанции с четырьмя огневыми рубежами.
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