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Стал известен состав женской сборной России в индивидуальной гонке на ЮЧМ

09:21
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Официальный сайт IBU 27 февраля опубликовал список участниц и стартовые номера на женскую индивидуальную гонку на Юношеском чемпионате мира в Обертиллиахе (Австрия).

Россию в гонке представят четыре спортсменки.

Под пятым стартовым номером на дистанцию отправится Анастасия Гришина, 46-й побежит Влада Шишкина, 63-й — Василиса Марусова, а последней из россиянок — Ксения Караман (№97).

Женская индивидуальная гонка пройдет в субботу, 27 февраля. Начало — в 12.30 (мск). Спортсменки преодолеют 10 км дистанции с четырьмя огневыми рубежами.

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