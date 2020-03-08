Стал известен состав женской сборной России на этап Кубка мира в Контиолахти

Тренерский штаб сборной России определился с составом женской сборной России на этап Кубка мира в финском Контиолахти. Об этом сообщил главный тренер национальной команды Анатолий Хованцев.

Этап в Контиолахти пройдет с 12 по 15 марта, в программе соревнования спринтерские гонки, гонки преследования, сингл-микст и смешанная эстафета.

В женской части соревнований Россию представят Екатерина Юрлова-Перхт, Лариса Куклина, Ирина Старых, Кристина Резцова, Светлана Миронова и Ульяна Кайшева. Поскольку квота позволяет российской команде выставить на личные гонки только пять спортсменок, одна из них пропустит спринт и пасьют.

— Кто будет здоров, тот и побежит, — цитирует ТАСС Хованцева.

Миронова по причине болезни пропустила завершившийся в воскресенье в Нове-Место этап Кубка мира.

Мужскую команду России в Контиолахти должны представить Александр Логинов, Матвей Елисеев, Евгений Гараничев, Эдуард Латыпов, Карим Халили и Никита Поршнев.

При этом, как ранее рассказал Хованцев, Логинов по причине недомогания рискует досрочно завершить международный сезон.

Заключительный в сезоне этап Кубка мира пройдет в Осло (20-22 марта).