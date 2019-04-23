Стал известен состав тренерского штаба сборной России по биатлону на сезон-2019/20

Союз биатлонистов России (СБР) на своем официальном сайте огласил состав тренерского штаба национальной команды на предстоящий сезон. Предварительный состав основной и резервной сборной России для централизованной подготовки будет объявлен в пятницу, 26 апреля.

Главным тренером мужской сборной команды в сезоне-2019/2020 остается Анатолий Хованцев, - говорится в заявлении СБР. - Его помощниками утверждены Артем Истомин и Максим Максимов, работавший в последнее время со сборной ЯНАО.

Тренерский штаб женской сборной не претерпел изменений и продолжит работы в составе –Виталий Норицын (главный тренер), Леонид Гурьев и Николай Загурский (помощники).

Мужской резервной командой будут руководить Сергей Белозеров и Сергей Идинов.

В женской резервной команде произошли некоторые изменения – Сергею Коновалову будет помогать Евгений Куваев работавший в разное время со сборными командами в качестве специалиста комплексно-научной группы.

Напомним, в минувшем сезоне лучшим результатом среди мужчин стало второе место Александра Логинова в общем зачете Кубка мира. У женщин наивысшую позицию заняла Екатерина Юрлова-Перхт: она стала 14-й.

На чемпионате мира в шведском Эстерсунде российские биатлонисты завоевали три медали: Логинов стал вторым в спринте, Юрлова-Перхт - второй в масс-старте, а мужская команда - третьей в эстафете.

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