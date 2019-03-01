Стал известен состав сборной Украины по биатлону на чемпионат мира в Швеции

Стал известен состав сборной Украины по биатлону на чемпионат мира, который пройдет в шведском Эстерсунде с 7 по 17 марта. Как сообщает портал biathlon.com.ua, в заявку вошли:

Женщины: Юлия Джима, Анастасия Меркушина, Вита Семеренко, Валентина Семеренко, Юлия Журавок.

Мужчины: Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Сергей Семенов, Артем Тищенко, Руслан Ткаленко.

Женская сборная Украины занимает 8-е место в общем зачете Кубка наций, имея в активе 4339 очков, мужская команда с 4108 баллами располагается на 10-й строчке.

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