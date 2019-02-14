Стал известен состав сборной Украины по биатлону на чемпионат Европы

Сборная Украины объявила состав на чемпионат Европы по биатлону, который пройдет в белорусских Раубичах с 20 по 24 февраля, информирует biathlon.com.ua.

Женщины: Анастасия Меркушина, Вита Семеренко, Валентина Семеренко, Юлия Журавок

Яна Бондарь, Надежда Белкина, Ольга Абрамова.

Мужчины: Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Сергей Семенов, Артем Тищенко, Тарас Лесюк, Руслан Ткаленко, Антон Дудченко.

Напомним, женская сборная Украины занимает 8-е место в общем зачете Кубка наций, мужская национальная команда располагается на 9-й строчке.

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