Стал известен состав сборной Швеции на смешанную эстафету на ЧМ по биатлону

Сборная Швеции определилась с составом на смешанную эстафету на чемпионат мира по биатлону. Турнир пройдет в шведском Эстерсунде с 7 по 17 марта. Как сообщает SVT, в эстафете примут участие:
Линн Перссон, Ханна Эберг, Йеспер Нелин, Себастьян Самуэльссон.
Кроме того, стали известны составы шведской сборной на спринты:
Женщины: Мона Брорссон, Анна Магнуссон, Эберг, Перссон.
Мужчины: Нелин, Самуэльссон, Пеппе Фемлинг, Фредрик Линдстрем.
Мужская сборная Швеции занимает 7-е место в общем зачете Кубка наций, имея в активе 4583 очка, женская - 6-е (4707 баллов).
Опрос
Что вам интереснее - биатлон или лыжи?
Загрузка...