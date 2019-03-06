Стал известен состав сборной Швеции на смешанную эстафету на ЧМ по биатлону

Сборная Швеции определилась с составом на смешанную эстафету на чемпионат мира по биатлону. Турнир пройдет в шведском Эстерсунде с 7 по 17 марта. Как сообщает SVT, в эстафете примут участие:

Линн Перссон, Ханна Эберг, Йеспер Нелин, Себастьян Самуэльссон.

Кроме того, стали известны составы шведской сборной на спринты:

Женщины: Мона Брорссон, Анна Магнуссон, Эберг, Перссон.

Мужчины: Нелин, Самуэльссон, Пеппе Фемлинг, Фредрик Линдстрем.

Мужская сборная Швеции занимает 7-е место в общем зачете Кубка наций, имея в активе 4583 очка, женская - 6-е (4707 баллов).

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