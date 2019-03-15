15:41 | Биатлон

Стал известен состав сборной Швеции на эстафеты на ЧМ

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Сборная Швеции определилась с составами на мужскую и женскую эстафету на чемпионате мира в Эстерсунде. Как сообщает SVT, в заявку вошли:

Мужчины: Фредрик Линдстрем, Йеспер НелинМартин ПонсилуомаСебастьян Самуэльссон.

Женщины: Линн Перссон, Мона БрорссонАнна Магнуссон, Ханна Эберг.

Мужская сборная Швеции занимает 7-е место в зачете Кубка наций, имея в активе 5555 очков, женская команда с 5848 располагается на 6-й строчке.

Эстафетные гонки в Эстерсунде пройдут 16 марта. 

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