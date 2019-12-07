Стал известен состав сборной России на женскую эстафету

Сборная России назвала состав на женскую эстафету на этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде. Как сообщает официальный сайт Международного союза биатлонистов (IBU), в гонке примут участие Тамара Воронина, Светлана Миронова, Екатерина Юрлова-Перхт и Лариса Куклина.

Женская эстафета пройдет в воскресенье, 7 декабря, в 17:30 по московскому времени.

Кубок мира по биатлону: новости и обзоры, расписание гонок и зачеты