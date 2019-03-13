Стал известен состав сборной России на заключительный этап Кубка IBU

Тренерский штаб сборной России по биатлону определился с составом на заключительный этап Кубка IBU в итальянском Мартеле. Соревнования пройдут с 14 по 17 марта. Как сообщает официальный сайт Союза биатлонистов России (СБР), в команду вошли:

Мужчины: Антон Бабиков, Сергей Корастылев, Ильназ Мухамедзянов, Семен Сучилов, Кирилл Стрельцов и Петр Пащенко.

Женщины: Виктория Сливко, Наталья Гербулова, Екатерина Мошкова, Елизавета Каплина, Ирина Казакевич.

Напомним, Сливко занимает 1-е место в общем зачете Кубка IBU среди женщин, имея в активе 649 очков. Бабиков также располагается на 1-й строчке (613) среди мужчин.

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